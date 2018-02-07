Проект коаліційної угоди в Німеччині не передбачає поетапного скасування санкцій проти РФ - ЗМІ

Проект коаліційної угоди між трьома партіями в Німеччині не містить пункту про покрокове скасування обмежувальних заходів щодо Росії.

Кремлю не варто сподіватися на поетапне послаблення санкцій ЄС проти Росії до цілковитого виконання Мінських домовленостей.

Оприлюднений у вівторок, 6 лютого, проект коаліційної угоди між Християнсько-демократичном союзом (ХДС), Християнсько-соціальним союзом (ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) не містить пункту про таке покрокове скасування обмежувальних заходів.

Текст проекту коаліційного договору має в своєму розпорядженні інформагенція dpa, передає Deutsche Welle.

Читайте такожПереговори про коаліцію у Німеччині: блок Меркель і СДПН досягли прориву

У самому документі зазначається натомість наступне: "Під час втілення Мінських домовленостей ми готові до скасування санкцій та будемо вести щодо цього діалог з нашим європейськими партнерами".

Така позиція відповідає дотеперішньому курсу офіційного Берліна щодо політики обмежувальних заходів з боку ЄС проти РФ та можливості їхнього послаблення, зазначає dpa.

Тим часом канцлер Німеччини Анґела Меркель попередила, що майбутня угода про формування нового уряду буде містити "болючі компроміси". Меркель також наголосила на своїй готовності до такого сценарію, аби домогтися того, щоб у коаліційному договорі "переваги переважали недоліки".

Як повідомлялося, парламентські вибори у ФРН відбулися 24 вересня 2017 року, однак переможці виборів досі не створили коаліцію. 12 січня після двох діб переговорів лідери ХДС/ХСС та СДПН заявили про успішні попередні консультації щодо формування нового уряду.

Переговори між трьома політичними силами з метою формування нового уряду було розпочато 26 січня. Учасники планують завершити перемовини впродовж двох тижнів формуванням стабільного уряду.