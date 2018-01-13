Порошенко прокоментував прогрес у Німеччині щодо подолання політичної кризи

Президент України Петро Порошенко привітав домовленість лідерів блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) про початок коаліційних переговорів.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щиро вітаю досягнуту лідерами ХДС/ХСС та соціал-демократів домовленість про старт коаліційних переговорів.

Сподіваюся, що вони увінчаються успіхом, а також на те, що незмінна підтримка України, її територіальної цілісності та курсу реформ і надалі залишатиметься пріоритетом зовнішньої політики Німеччини», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, парламентські вибори у ФРН відбулися 24 вересня 2017 року, однак переможці виборів досі не створили коаліцію.

12 січня після двох діб переговорів лідери ХДС/ХСС та СДПН заявили про успішні попередні консультації щодо формування нового уряду.