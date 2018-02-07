Тіллерсон застеріг Росію від втручання у вибори в Конгрес США

США можуть вжити всіх можливих заходів, але якщо Росія вирішить вплинути на вибори, то Вашингону буде дуже складно запобігти цьому.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає, що Росія може спробувати втрутитися в позачергові вибори в Конгрес США.

Читайте такожВже є перші ознаки: Тіллерсон попередив мексиканців про втручання Росії у їхні вибориВ інтерв'ю телеканалу Fox News Тіллерсон заявив, що США погано підготовлені до можливого втручання. «Я б не сказав, що ми краще підготовлені, тому що росіяни теж адаптуються. Справа в тому, що якщо вони мають намір втрутитися (вибори в США.- ред.), вони знайдуть способи це зробити», - переконаний держсекретар США.

Як уточнив Рекс Тіллерсон, США здатні вжити всіх можливих заходів, але якщо Росія вирішить вплинути на американські вибори, то Вашингону буде дуже складно запобігти цьому.

Про те, що російські спецслужби можуть вплинути на результат проміжних виборів у Конгрес восени 2018 року, заявив директор ЦРУ Майк Помпео. За його словами, Росія не залишає спроб втрутитися в політичний процес в США.