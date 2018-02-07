"Це штучний конфлікт": Собчак про війну на Донбасі

На її думку, війну на Донбасі підтримує саме російська сторона.

Ксенія Собчак вважає, що війна на Донбасі закінчиться тоді, коли РФ виведе свої війська зі сходу України.

Про це вона заявила, виступаючи в американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, передає "Голос Америки".

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Собчак відзначила, що вважає ситуацію на сході України штучною. На її думку, війну на Донбасі підтримує саме російська сторона – дії РФ не дають припинити озброєний конфлікт.

"Я в цьому впевнена, це штучний конфлікт, підтримуваний російською стороною", – сказала політик.

Раніше Собчак відзначилася висловлюванням про Крим.