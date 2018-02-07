"Це штучний конфлікт": Собчак про війну на Донбасі

11:25, 07 лютого 2018
Світ
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Ксенія Собчак / REUTERS

Про це вона заявила, виступаючи в американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, передає "Голос Америки".

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Собчак відзначила, що вважає ситуацію на сході України штучною. На її думку, війну на Донбасі підтримує саме російська сторона – дії РФ не дають припинити озброєний конфлікт.

"Я в цьому впевнена, це штучний конфлікт, підтримуваний російською стороною", – сказала політик.

Раніше Собчак відзначилася висловлюванням про Крим.

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Теги: #Собчак про Донбас