"Це штучний конфлікт": Собчак про війну на Донбасі
11:25, 07 лютого 2018Світ
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На її думку, війну на Донбасі підтримує саме російська сторона.
Ксенія Собчак / REUTERS
Ксенія Собчак вважає, що війна на Донбасі закінчиться тоді, коли РФ виведе свої війська зі сходу України.
Про це вона заявила, виступаючи в американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, передає "Голос Америки".
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Собчак відзначила, що вважає ситуацію на сході України штучною. На її думку, війну на Донбасі підтримує саме російська сторона – дії РФ не дають припинити озброєний конфлікт.
"Я в цьому впевнена, це штучний конфлікт, підтримуваний російською стороною", – сказала політик.
Раніше Собчак відзначилася висловлюванням про Крим.
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