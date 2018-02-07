У Німеччині відбувся прорив у коаліційних переговорах: сторони розподілили міністерські портфелі

Під час переговорів між німецькими консерваторами та соціал-демократами було досягнуто згоди щодо коаліційної угоди. Лідер соціал-демократів Мартін Шульц має очолити міністерство закордонних справ.

Представники німецьких політичних сил ХДС, ХСС та СДПН досягли прориву в переговорах про формування нової урядової коаліції.

Про це у середу, 7 лютого, спершу повідомила низка німецьких ЗМІ з посиланням на учасників зустрічі. Згодом про досягнення принципової згоди щодо коаліційної угоди повідомили і в лавах християнських демократів, і соціал-демократів, як пише DW.

Як повідомляє агентство dpa з посиланням на свої джерела, сторони досягли згоди щодо розподілу міністерських портфелів. Серед основних домовленостей, які стали відомі ЗМІ, вказується, що представники СДПН отримують крісла у трьох важливих міністерствах - закордонних справ, фінансів, а також соціального захисту та праці. Представник ХСС має очолити міністерство внутрішніх справ ФРН. За ХДС залишаться міністерства економіки та оборони. Як повідомляють ЗМІ, лідер соціал-демократів Мартін Шульц (Martin Schulz) має очолити міністерство закордонних справ. У середу у другій половині дня буде оприлюднено докладну інформацію щодо рішень, ухвалених на коаліційних переговорах.

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Як повідомлялося, основні розбіжності в учасників перемовин були в таких сферах, як ринок праці, охорона здоров'я та питання біженців.

Коаліційний договір, як планується, ще мають схвалити члени СДПН, у лавах якої зростає спротив формуванню нової "великої коаліції" з консерваторів та соціал-демократів.

Нагадаємо, що вибори до Бундестагу відбулись у вересні минулого року, проте через невдалі переговори про формування так званої коаліції "Ямайка" формування уряду у ФРН затягується. Після провалу "Ямайки" почалися переговори про створення "великої коаліції".