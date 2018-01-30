Переговори про коаліцію у Німеччині: блок Меркель і СДПН досягли прориву

Учасники коаліційних переговорів змогли узгодити питання возз'єднання сімей біженців. Це питання було серйозною перепоною на шляху до створення великої коаліції у Німеччині.

Учасники переговорів про створення урядової коаліції ФРН досягли компромісу у питаннях міграційної політики.

Як пише DW, у вівторок, 30 січня, представники партій Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) порозумілися щодо питання возз'єднання сімей біженців, котрі вже прибули до Німеччини та отримали тут статус шукача притулку.

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За даними інформагенцій, призупинення процесу возз'єднання сімей біженців окремих категорій триватиме до 31 липня цього року. Йдеться про тих, хто отримав обмежений статус шукача притулку. Відтак щомісяця дозволятиметься прибуття до Німеччини до 1000 членів родин біженців цієї категорії. Очікується, що відповідний узгоджений законопроект мають ухвалити вже 1 лютого цього року.

Раніше саме врегулювання цього питання міграційної політики вважали однією з найбільших перепон на шляху до формування нової урядової коаліції між ХДС/ХСС та соціал-демократами.

Нагадаємо, переговори між трьома політичними силами з метою формування нового уряду було розпочато 26 січня. Учасники планують завершити перемовини впродовж двох тижнів формуванням стабільного уряду.