Кайлі Дженнер вперше показала новонароджену доньку (фото)

Модель Кайлі Дженнер розсекретила ім'я дочки.

Американська модель і молодша сестра зірки реаліті-шоу Кім Кардашян Кайлі Дженнер показала новонароджену доньку. Фото вона опублікувала в Instagram.

Читайте такожЗМІ: Кейт Міддлтон яскравим одягом натякнула на стать третьої дитини (відео)

"Стормі Вебстер", – написала вона ім'я дівчинки.

Вебстер — справжнє прізвище репера Тревіса Скотта, батька новонародженої. Дженнер офіційно не є його дружиною.

Кайлі – друга донька Брюса Дженнера і бізнесвумен Кріс Дженнер. У Кайлі Дженнер є сестра Кендалл. У неї є також єдиноутробні сестри Кортні Кардашян, Кім Кардашян, Хлої Кардашян і брат Роб Кардашян, єдинокровні брати Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуді Дженнер і однокровна сестра Кейсі Дженнер.