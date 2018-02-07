Байден прокоментував конфлікт Трампа з ФБР: це все, чого хоче Путін

Путін хоче посіяти сумніви в тому чи система правосуддя США є справедливою і це є катастрофою, зазначив Байден.

Джозеф Байден різко засудив Дональда Трампа за його критику на адресу ФБР. Він вважає, що це дискредитує установу і це є катастрофою.

Читайте такожБайден: розвідка США проінформувала президента про можливу наявність компромату на ТрампаВиступаючи в телевізійному шоу колишній віце-президент США за часів адміністрації президента Барака Обами, сказав про Трампа: "це перший президент, який проводить голосну, неприкриту атаку на ФБР ... це все, чого хотів би Путін".

"Це дискредитує ФБР і його власне Міністерство юстиції", - переконаний Байден, передає Голос Америки. "Я багато подорожую світом. Як Ви гадаєте, про що вони думають в Москві? Це все, чого Путін колись би хотів: сіє сумніви в тому, чи наша система правосуддя є справедливою, сіє сумніви про те, чи є щось, що віддалено відповідає нашій Конституції. Це – катастрофа", - наголосив Байден.

Байден також сказав, що якби він був юристом Трампа він би не радив тому давати усні свідчення спеціальному прокуророві, який розслідує зв’язки кампанії Трампа з Росією Роберту Мюллеру.

Трамп, на думку Байдена, "має певні складнощі з точністю висловів". "Мене б непокоїло, якщо б я був його юристом, що він скаже щось, що не відповідає дійсності, навіть не плануючи бути нещирим", - сказав Байден.