Байден: у Волкера "недостатні" повноваження для вирішення ситуації на Донбасі

Колишній віце-президент США Джозеф Байден високо оцінив авторитет спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, але заявив про недостатні повноваження для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він заявив під час виступу у Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні, передає радіо Свобода.

Читайте такожБайден прокоментував рішення Трампа надати Україні летальну зброю«Волкер – авторитетний хлопець, авторитетний. Але Курт, наскільки мені відомо, не володіє повноваженнями чи спроможністю, щоб вийти і сказати: якщо ви це не вирішите, то підете», – сказав Байден.

На його думку, Волкеру не було надано достатньо важелів більш жорсткого впливу на керівництво України як в рамках реалізації мінських домовленостей, так і щодо боротьби з корупцією.

Сам Курт Волкер чи його представники не коментували висловлювання Байдена.

Крім того, Джозеф Байден, який в адміністрації Барака Обами опікувався питаннями України, високо оцінив рішення нинішнього керівництва Білого дому надати Києву летальну зброю. Також він зазначив, що більш слабка політика США щодо України веде до відступу від здійснення нею антикорупційних реформ.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня до України прибув спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер для переговорів з українським керівництвом щодо пошуків шляху мирного врегулювання на Донбасі. А вже в п’ятницю Волкер проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї.