У Польщі всі вороги, крім Росії - Gazeta Wyborcza

Зазначається, що Москву перестали згадувати навіть у зв'язку зі Смоленською катастрофою.

У Польщі політичні настрої складаються таким чином, що ворогами і недружніми державами, які плетуть змови проти Польщі, оголошуються всі - від євреїв до німців, але Росія і її президент Володимир Путін перебувають у статусі недоторканних.

Таку думку висловила фахівець з Інституту філософії при Варшавському університеті, експерт Європейського центру моніторингу расизму та ксенофобії Магдалена Шрода у своїй колонці для видання Gazeta Wyborcza, повідомляє "Главред".

Шрода зазначає, що Москву перестали згадувати навіть у зв'язку зі Смоленською катастрофою.

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"Так, інші диявольські сили потужні - гейське лобі, яке перетворює польських хлопчиків на дівчаток, біженці, які настільки всюдисущі й непередбачувані, що можуть прикидатися студентом медичного вузу у Вроцлаві, роблячи там бомби. Тепер на сцені з'явився єврей - багатоликий, тому що розсіяний по діаспорам ворог: то ізраїльський то американський, європейський. Але тільки не Путін. Путін не єврей, не гей, не німець, не біженець. І Росія більше не наш ворог. Навіть у "Смоленській справі" російська тема зникла", - пише Шрода.

Філософ вважає, що нинішня внутрішня та зовнішня політика Польщі нагадує часи Польської Народної Республіки (1952-1989 року).

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"У нас є щедра соціальна політика, ідеологізовані ЗМІ і освіта, симулякр демократії, в якій більшість інститутів підпорядковуються одній партії і, нарешті, вороги. Захід намагається позбавити нас суверенітету, Ізраїль — грошей, Франція — вилок (іронічне відсилання до заяви заступника міністра оборони Польщі Бартоша Ковнацкого, за версією якого поляки навчили французів користуватися виделками - ред.), а Німеччина — гідності. Одна Росія залишається недоторканною. Так було при ПНР: "Польсько-радянська дружба — це мир, незалежність і щасливе завтра нашої вітчизни", - зазначає Шрода.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів.