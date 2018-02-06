Політичний табір у Польщі розколовся після схвалення Дудою "антибандерівського закону"

Польські політики по-різному відреагували на підписання Дудою скандального закону.

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив схвалити прийняті парламентом країни зміни в закон про інститут національної пам'яті (ІНП). Після підписання глава держави передасть документ в конституційний суд.

Як передає Главред, політичний табір у Польщі розколовся після відправки поправок у закон про інститут національної пам'яті на розгляд конституційного суду.

Міністр Канцелярії президента Анджей Дера назвав рішення Дуди правильним «для Польщі».

Сам глава Польщі зазначив, що закон викликав багато дискусій. «Будучи президентом, я зобов'язаний прийняти рішення про майбутнє цього закону. Це не нова пропозиція. Я говорив про це положення рік тому. Це питання для нас надзвичайно важливе і болюче. Згадаймо, що 6 мільйонів наших громадян були вбиті. Серед них 3 мільйони громадян єврейського походження. З самого початку Другої світової війни Польща була окупована. Це бувнайпохмуріший період в нашій історії. На наших територіях німецькі нацисти побудували табори смерті. Поляки ні в якому випадку не брали участі у Голокості. Ми всі знаємо це дуже добре", – сказав Дуда у своєму виступі.

Депутат Сейму Роберт Вінницький назвав виступ президента сумним і слабким. «Втрачена можливість для ясного, потужного послання. До того ж, шокує, що в жахливо затягнутій промові він не згадав про політичну агресії Ізраїлю проти Польщі, яка тривала півтора тижні", – сказав політик.

Марчін Кирвинський, представник опозиційної сили "Громадянська платформа", також виступив з критикою на адресу президента. "Дуда розповідав 20 хвилин про те, що згоден з командою Права і Справедливості в те, що треба підписати закон. Направлення його до конституційного суду свідчить про боягузтво. Він підписує, але втікає від відповідальності за закон про інститут національної пам'яті", – вважає опозиціонер.

Катажина Лубнауер, представник центристської партії "Новочесна", вважає, що президент поступився національним колам і поступився ПіС. «Перед обличчям драматичної дипломатичної кризи зі стратегічними партнерами Польщі я звернулася із закликом скликати Раду національної безпеки», – сказала вона.

Депутат Сейму Агнешка Помаска розкритикувала Конституційний суд як інститут влади. "Який ще Конституційний суд? У Польщі, на жаль, вже немає КС, який міг би оцінити положення закону у відповідності з Конституцією. Власне, президент Дуда нагадав про це світу", – висловила свою думку Помаска.

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Лідер партії "Твій рух" Барбара Новацька вважає, що президент Дуда «підписує помилкову і дурну поправку до закону про ІНП». «На вівтарі партійних інтересів і годування демонів антисемітизму він створює імідж Польщі. Через відсутність політичної мужності ми звикли до опортунізму. Шкода, що підтримка Качиньського купується за великі гроші», – заявила Новацька.

Заступник спікера Сейму Беата Мазурек підтримав рішення президента: «У президента не було ніяких сумнівів в підписанні закону, прислухаючись до голосів ізраїльської сторони, він передав його в Трибунал, щоб розвіяти будь-які сумніви».

Павел Кукіз, лідер польської правої партії "Кукіз" теж вважає, що президент прийняв правильне рішення. «Добре, що спіраль взаємної ворожнечі перерізана», – сказав він.

Адам Шлапка, депутат Сейму впевнений, що рішення президента буде мати дуже далекосяжні наслідки для міжнародного становища Польщі і викличе кризу з зарубіжними партнерами.

Патрік Яки, заступник міністра юстиції, подякував президента Дуду за прийняття закону. «Направлення його до Конституційного суду дасть нам час для діалогу з партнерами», – зазначив він.

Глава фракції "Громадянська платформа" Славомір Нейман назвав рішення президента поганим, оскільки воно є результатом тиску з боку "ПіС", а також тиску з боку націоналістів і антисемітів».