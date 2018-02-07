Божевілля триває: у мережі з'явився трейлер другого "Дедпула" (відео)

Він присвячений головному супернику Дедпула - Кейблу, якого грає Джош Бролін.

Студія 20th Century Fox опублікувала перший трейлер фільму «Дэдпул 2».

Ролик, розміщений на YouTube студії. Він присвячений головному супернику Дэдпула — Кейблу, якого грає Джош Бролін.

В трейлері не обійшлося без традиційних жартів (в середині Дэдпул грає в солдатиків), також у відео можна побачити багато свіжих сцен, а також старих і нових героїв.

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Як відомо, «Дедпул 2» — продовження фільму про найманця-супергероя Уейда Вілсона. Продовження пригод Дедпула зніме Девід Литч («Джон Уік», «Вибухова блондинка»). Прем'єра фільму "Дедпул 2" / Deadpool 2 відбудеться 17 травня 2018 року.

Раніше вийшов трейлер другого сезону серіалу "Світ Дикого Заходу".