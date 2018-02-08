Трамп назвав США "променем світла" для інших націй
17:17, 08 лютого 2018Світ
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Президент США закликав до створення світу, в якому буде більше справедливості і спокою.
Дональд Трамп / REUTERS
Під час Національного молитовного сніданку американський президент Дональд Трамп розповів про необхідність прагнути до справедливості у світі.
Про це повідомляє USA Today.
Президент США закликав до створення світу, в якому буде більше справедливості і спокою.
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«Поки наші очі будуть бачити милість Всевишнього, а наші серця будуть відчувати його любов, США залишаться землею вільних і сміливих людей. І ми будемо променем світла для інших націй», — сказав Трамп.
Як повідомляв УНІАН, раніше вітер в аеропорту зіпсував зачіску президенту США Дональду Трампу, оголивши лисину.
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