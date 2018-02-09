У США одну з головних активісток руху проти домагань звинуватили у домаганнях

Чоловік заявив, що Гарсіа гладила його по спині і намагалася доторкнутися до сідниць під час парламентської гри у софтбол.

Депутата нижньої палати парламенту штату Каліфорнія Христину Гарсіа звинуватили у непристойній поведінці стосовно чоловіка. Вона є одним з лідерів руху #MeToo, що виступає проти сексуальних домагань.

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Як повідомляє агентство АР, Деніель Фіерро, який працював в апараті іншого депутата, заявив, що Гарсіа в 2014 році гладила його по спині і намагалася доторкнутися до сідниць під час парламентської гри у софтбол. Фіерро повідомив про це своєму колишньому начальнику. Зараз відносно Гарсіа ведеться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США ведуча звинуватила в домаганнях сенатора, який виступає на захист прав жінок.