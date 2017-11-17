У США ведуча звинуватила в домаганнях сенатора, який виступає на захист прав жінок

Сенатор-демократ і колишній комік Ел Франкен приніс вибачення жінці, яка звинуватила його в сексуальних домаганнях. Радіоведуча Лін Твіден розповіла, що в 2006 році, коли вони разом гастролювали по закордонних баз американських військ, Франкен насильно поцілував її під приводом репетиції номера, а також торкався до неї в літаку, коли вона спала, і попросив іншу людину зробити фото, повідомляє Бі-бі-сі.

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Ел Франкен, що представляє в сенаті штат Міннесота, всі останні роки культивував репутацію поборника прав жінок, включаючи аборти, рівність при оплаті праці і захист від сексуальних домагань.

Франкен заявив, що його спогади про поцілунок на репетиції не збігаються з розповіддю Твиден, але приніс їй "щирі вибачення". "Що стосується фото, воно явно було зроблено для сміху, але вийшло не смішно. Я не повинен був так робити", - заявив політик.

Скандал з Франкеном розпочався зі статті Лін Твиден на сайті лос-анджелессной радіостанції KABC, де вона тепер працює. Вона розповіла, що в сценарії їх спільного номери Франкен спеціально прописав сцену їх поцілунку. Твиден написала, що вона не збиралася йти за цим сценарієм, але під час репетиції в Кувейті Франкен наполіг на своєму.

Франкен активно бере участь у діяльності сенатських комітетів, що розслідують російське втручання в американські вибори 2016 року і можливу змову оточення Дональда Трампа з особами, які діяли в інтересах російської держави.

Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер негайно закликав сенатський комітет з етики розслідувати поведінку Франкена. "Сексуальні домагання ніколи не припустимі, і ніякої терпимості до них бути не може", - йдеться в заяві Шумера. Лідер республіканської більшості в сенаті Мітч Макконнелл підтримав пропозицію про розслідування.

Франкен заявив, що якщо почнеться розслідування, він має намір співпрацювати з ним. Щодо фото з Твіден він додав: "Я дивлюся на нього зараз, і я сам собі огидний. Це не смішно. Це абсолютно недоречно".