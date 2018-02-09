Всі зірки кіновсесвіту Marvel зібралися на одному фото

На фото також присутні автор коміксів Стен Лі, режисери Джеймс Ганн і Райан Куглер, актор і режисер Джон Фавро.

Всі зірки Marvel Studios зібралися на одній фотографії на честь 10-річчя кіновсесвіту.

Як повідомляє Variety, знімок був зроблений 7 жовтня 2017 року на зйомках фільму «Месники: Війна нескінченності» в Атланті, але опублікували його тільки тепер.

На фото можна побачити Роберта Дауні-молодшого, Кріса Еванса, Кріса Хемсворта, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Пола Радда, Бенедикта Камбербетча, Кріса Пратта, Брі Ларсон, Джеремі Реннера, Тома Холланда, Гвінет Пелтроу, Пола Беттані, Елізабет Олсен, Майкла Дугласа, Мішель Пфайффер, Віна Дизеля, Джеффа Голдблюма, Семюела Л. Джексона і багатьох інших акторів.

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Також присутні автор коміксів Стен Лі, режисери Джеймс Ганн і Райан Куглер, актор і режисер Джон Фавро.

Новий фільм кіновсесвіту Marvel – «Чорна пантера» виходить в прокат 16 лютого.

Раніше повідомлялося, що трейлер фільму «Месники: Війна нескінченності» встановив рекорд.