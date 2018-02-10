У Каліфорнії кортеж Трюдо потрапив в аварію, постраждали три людини

В результаті ДТП госпіталізований водій мотоцикла, який супроводжував Трюдо, а також жінка та дитина з автомобіля, що зіткнувся з мотоциклом.

У штаті Каліфорнія в США кортеж прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо потрапив в аварію. Інцидент стався у ніч на 10 лютого.

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Як повідомляє РБК з посиланням на телеканал ABC7, кортеж канадського прем'єра їхав з Президентської бібліотеки Рональда Рейгана у місті Сімі-Веллі, де політик виступив з промовою. Аварія сталася приблизно в шести кілометрах від бібліотеки.

Водій автомобіля марки Toyota зіткнувся з мотоциклом, який супроводжував машину Трюдо. Пасажирів Toyota, жінку та її сина, і водія мотоцикла госпіталізували. Сам прем'єр-міністр Канади в результаті події не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Давосі автомобіль з кортежу Трампа збив поліцейського.