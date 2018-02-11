Ідеальна зброя проти російських підводних човнів: ЗМІ розповіли про найбільший безпілотний корабель

02:15, 11 лютого 2018
Світ
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REUTERS

Про це повідомило видання" The National Interest. 30 січня ВМФ США отримав безпілотний корабель «Sea Hunter», призначений для відстеження підводних човнів.

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Судно є найбільшим безпілотним кораблем в світі.

За інформацією видання, корабель може бути прийнятий на озброєння вже в цьому році.

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Теги: #підводний човен США