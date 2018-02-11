Ідеальна зброя проти російських підводних човнів: ЗМІ розповіли про найбільший безпілотний корабель
02:15, 11 лютого 2018Світ
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Корабель може бути прийнятий на озброєння США вже в 2018 році.
REUTERS
У США є «ідеальна зброя» проти російських і китайських підводних човнів.
Про це повідомило видання" The National Interest. 30 січня ВМФ США отримав безпілотний корабель «Sea Hunter», призначений для відстеження підводних човнів.
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Судно є найбільшим безпілотним кораблем в світі.
За інформацією видання, корабель може бути прийнятий на озброєння вже в цьому році.
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