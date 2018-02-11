Ідеальна зброя проти російських підводних човнів: ЗМІ розповіли про найбільший безпілотний корабель

Корабель може бути прийнятий на озброєння США вже в 2018 році.

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