Біля американського узбережжя помічено російський шпигунський корабель - ЗМІ
08:17, 23 січня 2018Світ
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Американські військові вважають, що він може розгорнути розвідувальні операції на 4-6 місяців.
Ілюстрація REUTERS
За 100 миль на південний схід від Вілмінгтона (штат Північна Кароліна) американські військові помітили в міжнародних водах російський розвідувальний корабель "Віктор Леонов". Про це інформує CNN з посиланням на джерела.
Читайте такожЗМІ дізналися, чому саме у Сан-Франциско було закрито російське консульство Цей же корабель раніше бачили в Карибському басейні. Він був оснащений різноманітним високотехнологічним шпигунським обладнанням для перехоплення сигналів зв'язку.
"Віктор Леонов" рухався уздовж східного узбережжя - поблизу мису Канаверал і морських баз Кінгс-Бей, Норфолк і Нью-Лондон, де розташовані військово-морські установки США.
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