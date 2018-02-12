На місці аварії Ан-148 у Підмосков'ї знайшли понад 200 фрагментів тіл

Також в районі катастрофи знайшли дві чорні скриньки, вони у задовільному стані.

У Підмосков'ї на місці катастрофи літака Ан-148 рятувальники вже виявили 209 фрагментів тіл.

Про це розповів представник оперативного штабу на місці катастрофи, повідомляє РИА Новости.

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За словами співрозмовника агентства, роботи тривають.

В авіакомпанії заявили, що перед вильотом літак пройшов планову перевірку і був справний. При цьому перевізник тимчасово призупинив експлуатацію всіх шести Ан-148 і висловив готовність співпрацювати зі слідством.

Представник воронезького авіазаводу, де був випущений лайнер, розповів, що Ан-148 не виробив і чверті ресурсу.

"Проектний ресурс у Ан-148 становить 30 років експлуатації, 80 000 льотних годин, 40 000 польотів. Наліт конкретного борту становив трохи більше 16 000 годин, 8 348 посадок", — зазначив він.

Пошуково-рятувальна операція завершилася вночі. У районі катастрофи знайшли дві чорні скриньки, вони у задовільному стані. Ще кілька днів на місці будуть працювати слідчі та експерти.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.