Трамп хоче віддати Міжнародну космічну станцію у приватні руки – WP

Оприлюднені пресою задуми нинішньої адміністрації Білого дому напряму торкаються української ракетно-космічної галузі.

Уряд Сполучених Штатів Америки має намір припинити з 2025 року фінансування програми Міжнародної космічної станції (МКС) з федерального бюджету, віддавши станцію в руки приватних компаній.

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Про відповідні плани адміністрації Білого дому повідомило в неділю, 11 лютого, американське видання The Washington Post, що має в своєму розпорядженні внутрішній документ Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА), передає DW.com.

Намір передати МКС у приватні руки не означає, що станцію деорбітують, наголошується у документі. Навпаки в американському уряді не виключають, що приватні компанії зможуть використовувати окремі її сегменти в комерційних цілях. Запропоновані зміни до бюджету передбачають виділення в наступному фіскальному році 150 мільйонів доларів на перехід до комерціалізації МКС. Потім фінансування на ці цілі збільшуватимуть, наголошується у документі.

Повідомляється, що Білий дім прохатиме приватні компанії провести відповідний ринковий аналіз та розробити бізнес-плани для ефективного приватного використання МКС. На сьогодні реалізація цього міжнародного проекту, в якому крім американців беруть також участь Роскосмос, Європейське, Японське та Канадське космічні агентства, коштувала американським платникам податків близько 100 мільярдів доларів.

Оприлюднені пресою задуми нинішньої адміністрації Білого дому напряму торкаються української ракетно-космічної галузі. Саме на потужностях розташованих у Дніпрі підприємств "Південмаш" та КБ "Південне" виготовляються елементи першого ступеня ракети Antares американської компанії Orbital ATK. На сьогоднішній день ракета-носій Antares експлуатується виключно для доставки корисних вантажів на МКС в рамках американської частини міжнародної програми.