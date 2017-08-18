З МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D-принтері (відео)

З МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D-принтері. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Важить він близько п'яти кілограмів, проте він повинен витримати нелегкі космічні умови праці. У NASA сподіваються, що 3D-принтери допоможуть вивести позаземні дослідження на новий рівень.

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Завдяки цій технології теоретично можна не везти складне устаткування з Землі, а будувати його прямо на орбіті.

Як повідомляв УНІАН, раніше була здійснена перша квантова телепортація з Землі на орбіту.