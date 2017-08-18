З МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D-принтері (відео)
11:24, 18 серпня 2017Наука та IT
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У NASA сподіваються, що 3D-принтери допоможуть вивести позаземні дослідження на новий рівень.
Із МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D принтері
З МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D-принтері. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Важить він близько п'яти кілограмів, проте він повинен витримати нелегкі космічні умови праці. У NASA сподіваються, що 3D-принтери допоможуть вивести позаземні дослідження на новий рівень.
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Завдяки цій технології теоретично можна не везти складне устаткування з Землі, а будувати його прямо на орбіті.
Як повідомляв УНІАН, раніше була здійснена перша квантова телепортація з Землі на орбіту.
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