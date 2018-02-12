Трамп розповів про "нерозумно витрачені" $7 трильйонів на Близькому Сході

Трамп стверджує, що "настав час почати вкладати у власну країну".

Президент США Дональд Трамп заявив, що пора вкладати кошти в американську економіку, а не Близький Схід.

Про це він написав у своєму твіттері.

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«Це буде великий тиждень для інфраструктури. Після того, як були нерозумно витрачені $7 трлн на Близькому Сході, прийшов час почати вкладати в нашу країну», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США має намір представити план розвитку американської інфраструктури на $1,5 трлн.