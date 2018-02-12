Трамп розповів про "нерозумно витрачені" $7 трильйонів на Близькому Сході

17:24, 12 лютого 2018
Світ
1330 0
Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у своєму твіттері.

Читайте такожТрамп назвав США "променем світла" для інших націй

«Це буде великий тиждень для інфраструктури. Після того, як були нерозумно витрачені $7 трлн на Близькому Сході, прийшов час почати вкладати в нашу країну», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США має намір представити план розвитку американської інфраструктури на $1,5 трлн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Трамп про Близький Схід#США і Близький Схід