Трамп розповів про "нерозумно витрачені" $7 трильйонів на Близькому Сході
17:24, 12 лютого 2018Світ
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Трамп стверджує, що "настав час почати вкладати у власну країну".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що пора вкладати кошти в американську економіку, а не Близький Схід.
Про це він написав у своєму твіттері.
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«Це буде великий тиждень для інфраструктури. Після того, як були нерозумно витрачені $7 трлн на Близькому Сході, прийшов час почати вкладати в нашу країну», — сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент США має намір представити план розвитку американської інфраструктури на $1,5 трлн.
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