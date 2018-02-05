США модернізують ядерну зброю, щоб протистояти Росії – ЗМІ

Хоча Трамп не згадав про політику Путіна в сфері ядерного озброєння. Однак, "Огляд ядерної політики 2018" приділяє багато уваги Росії. Там йдеться про те, що Путін змушує США розбудовувати ядерний арсенал.

Коли президент Трамп закликав Конгрес модернізувати ядерний арсенал він не наголосив на причині – Росія прискорила цю небезпечну гру. Угода США та Росії, яка стримуватиме далекобійний ядерний арсенал на найнижчому рівні з часів Холодної війни набула чинності 5 лютого. Під час її підписання вісім років тому, президент Обама висловлював сподівання, що це буде маленький крок на шляху звільнення світу від ядерної зброї.

Читайте такожСША представили свою нову ядерну доктринуТепер цього оптимізму вже немає, наголошує видання The New York Times. Новий "Огляд ядерної політики 2018" США в якому викладено оцінку ядерних загроз і стратегія дій США в цій сфері, передбачає модернізацію озброєння без порушення умов угоди.

Ця можлива нова гонка озброєнь базуватиметься не на кількості зброї, а на новітній тактиці та технологіях, зазначає видання.

В своїй промові перед Конгресом Трамп не згадав про політику Путіна в сфері ядерного озброєння. Однак, "Огляд ядерної політики 2018" приділяє багато уваги Росії. Там йдеться про те, що Путін змушує США розбудовувати ядерний арсенал. У звіті попереджається про нову російську автономну ядерну торпеду, яка, хоча і не порушує умов нової угоди, може перетинати Тихий океан не будучи виявленою і випускати смертоносну радіоактивну хмару, яка може залишити значну частину Західного узбережжя непридатним для життя.

Росія порушила ще одну угоду, що стосується ракет середньої дальності, заявляють у США, і "розбудовує великий, різноманітний та сучасний" арсенал зброї короткої дальності з боєголовками, які не "підпадають під угоду Новий старт", зазначають журналісти NYT.

Ендрю Вебер, високопосадовець Пентагону за адміністрації Обами, розкритикував новий підхід США, що передбачає розбудову ядерного арсеналу. "Ми просто повторюємо необачну російську доктрину, - сказав він, - ми вже можемо стримати будь-який напад... Вони просто збільшують можливість їх використання і прорахунку. Логіка адміністрації – це кафкіанство".

Одним з найбільш неоднозначних розділів нової стратегії є декларування можливості США використати ядерну зброю у відповідь на спустошливу неядерну атаку на критичну інфраструктуру – електромережі, чи мережі мобільного зв’язку, наголошує видання.