Любов на Олімпіаді: Google випустив дудл до Дня Святого Валентина
08:47, 14 лютого 2018Світ
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В дудлі розповідається про історію кохання "поганок" - водоплавних птахів, що мешкають по всьому світу.
Закохані беруть участь у змаганні з фігурного катання / фото google.com
Компанія Google випустила дудл, присвячений дню Святого Валентина, не забуваючи про тематику зимових Олімпійських ігор.
Так, дудл "об'єднав" шостий день зимової Олімпіади в Пхенчхані і День всіх закоханих.
google.com
В дудлі розповідається про історію кохання "поганок" - водоплавних птахів, що мешкають по всьому світу.
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"Птахи показали суперникам, наскільки важлива сила любові", - прокоментував Google. Закохані беруть участь у змаганні з фігурного катання, до якого готувалися ще будучи пташенятами. Вони розпустили пір'я і закружляли в танці.
Раніше Google запустив дудл, присвячений Олімпіаді-2018.
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