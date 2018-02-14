Любов на Олімпіаді: Google випустив дудл до Дня Святого Валентина

08:47, 14 лютого 2018
Світ
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Закохані беруть участь у змаганні з фігурного катання / фото google.com

Так, дудл "об'єднав" шостий день зимової Олімпіади в Пхенчхані і День всіх закоханих.

google.com

В дудлі розповідається про історію кохання "поганок" - водоплавних птахів, що мешкають по всьому світу.

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"Птахи показали суперникам, наскільки важлива сила любові", - прокоментував Google. Закохані беруть участь у змаганні з фігурного катання, до якого готувалися ще будучи пташенятами. Вони розпустили пір'я і закружляли в танці.

Раніше Google запустив дудл, присвячений Олімпіаді-2018.

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Теги: #День святого Валентина#дудл День святого Валентина#гугл дудл