Любов на Олімпіаді: Google випустив дудл до Дня Святого Валентина

В дудлі розповідається про історію кохання "поганок" - водоплавних птахів, що мешкають по всьому світу.

Компанія Google випустила дудл, присвячений дню Святого Валентина, не забуваючи про тематику зимових Олімпійських ігор.

Так, дудл "об'єднав" шостий день зимової Олімпіади в Пхенчхані і День всіх закоханих.

В дудлі розповідається про історію кохання "поганок" - водоплавних птахів, що мешкають по всьому світу.

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"Птахи показали суперникам, наскільки важлива сила любові", - прокоментував Google. Закохані беруть участь у змаганні з фігурного катання, до якого готувалися ще будучи пташенятами. Вони розпустили пір'я і закружляли в танці.

Раніше Google запустив дудл, присвячений Олімпіаді-2018.