Google запустив новий дудл, присвячений Олімпіаді-2018

11:13, 09 лютого 2018
Наука та IT
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Серія анімацій буде з'являтися в мережі кожен день до завершення Зимових Ігор - 25 лютого.

До відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані компанія Google випустила новий дудл / скріншот

В першій серії, присвяченій Олімпійським іграм, можна побачити забавних тварин, які демонструють свою майстерність у різних видах спорту.

Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Південній Кореї, в містечку Пхенчхані, з 9 до 25 лютого 2018 року. Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться о 13:00 за київським часом.

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Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Google Doodle#Олімпіада в Пьхончхані