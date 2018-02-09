Google запустив новий дудл, присвячений Олімпіаді-2018
11:13, 09 лютого 2018Наука та IT
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Серія анімацій від Google буде з'являтися в мережі кожен день до завершення Зимових Ігор.
Google присвятив Doodle відкриттю зимовій Олімпіади-2018, яка пройде в місті Пхенчхані.
Серія анімацій буде з'являтися в мережі кожен день до завершення Зимових Ігор - 25 лютого.
До відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані компанія Google випустила новий дудл / скріншот
В першій серії, присвяченій Олімпійським іграм, можна побачити забавних тварин, які демонструють свою майстерність у різних видах спорту.
Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Південній Кореї, в містечку Пхенчхані, з 9 до 25 лютого 2018 року. Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться о 13:00 за київським часом.
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