45-річна Камерон Діаз вперше завагітніла - джерело

Діаз і її чоловік кілька років готувалися стати батьками - і в результаті сталося диво.

Американська кінозірка Камерон Діаз, яка вперше вийшла заміж за Бенджі Меддена в січні 2015 році, чекає дитину. Протягом декількох років 45-річна Діаз разом зі своїм чоловіком були готові стати батьками, але цього не відбувалося.

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"Її шлях до материнства був важким. У якийсь момент вона подумала, що ніколи не зможе народити. Однак вона не здавалася і сталося диво. Завдяки ЕКО вона завагітніла!", - повідомив інсайдер порталу InTouchWeekly, передає ТСН.

Також він додав, що чоловік актриси дуже підтримував її. Вони навіть думали про послуги сурогатної матері або усиновлення, як раптом Діаз дізналася, що незабаром стане мамою.

Фотографії ймовірно вагітної Камерон опубліковані на сайті RadarOnline.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чоловік Діаз, фронтмен рок-групи Good Charlotte, після весілля вирішив зробити коханій оригінальний подарунок і набив тату з її ім'ям на все тіло.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кім Кардашян вперше показала новонароджену дочку Чикаго.