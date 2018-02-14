Літак британської авіакомпанії намалював у небі серце на честь Дня закоханих

Однак деякі користувачі соцмережі не оцінили романтичний жест, зазначивши, що такі польоти шкодять екології.

Літак британської авіакомпанії Virgin Atlantic пролетів по маршруту у вигляді серця над Кельтським морем.

Літак вилетів з аеропорту у Лондоні, куди згодом і повернувся. Про це у Twitter написав сервіс з відстежування літаків Flightradar24. Загалом політ тривав близько двох годин.

"Virgin Atlantic намалював гігантське серце у небі на часть святкування Дня Святого Валентина", - йдеться у повідомленні.

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Однак деякі користувачі соцмережі не оцінили романтичний жест. Вони звернули увагу на те, що викиди літака в атмосферу шкодять екології і недоцільно так робити заради розваги. Але в компанії заспокоїли, зазначивши, що це був обов'язковий тренувальний політ, який все одно б відбувся.

"Це був обов'язковий навчально-тренувальний політ, що припав на День Святого Валентина, тому ми трохи змінили траєкторію польоту, щоб зробити форму серця", - повідомили в авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, відома мережа ресторанів швидкого харчування в США до Дня Святого Валентина приготувала спеціальні валентики із запахом смаженої курки.