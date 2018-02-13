KFC випустила валентинки із запахом смаженої курки (фото)

Мережа фастфуду також створила серію гифок до Дня Валентина.

Мережа ресторанів швидкого харчування в США до Дня Святого Валентина приготувала спеціальні валентики із запахом смаженої курки.

Про це пише Brandchannel. Такі подарунки будуть роздаватися безкоштовно тим, хто купить асорті з смаженої курки за $10 з 12 по 14 лютого в ресторанах мережі.

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Stop and smell the love... and chicken tenders. Free scratch 'n' sniff valentine's Day cards available with any purchase of a $10 Chicken Share only in the U. S. February 12-14, 2018 while supplies last. pic.twitter.com/U3ZifGvtRt — KFC (@kfc) February 12, 2018

У кожної листівки свій підпис: «У тебе є секретний рецепт мого серця», «Я закохався в перший момент, коли я тебе вкусив», «Ми з тобою як два шматочки в курячому пирогу» і тому подібні жарти.

Для любителів цифрових привітань KFC також створили серію анімаційних KFC-валентинок.

Раніше вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти.