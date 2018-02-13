KFC випустила валентинки із запахом смаженої курки (фото)

15:13, 13 лютого 2018
Курйози
916 0
У кожної листівки своя підпис / фото twitter.com/kfc

Мережа ресторанів швидкого харчування в США до Дня Святого Валентина приготувала спеціальні валентики із запахом смаженої курки.

Про це пише Brandchannel. Такі подарунки будуть роздаватися безкоштовно тим, хто купить асорті з смаженої курки за $10 з 12 по 14 лютого в ресторанах мережі.

Читайте також"Любов через ненависть": до Дня святого Валентина в США створили проекції закоханих Путіна і Трампа (фото)

У кожної листівки свій підпис: «У тебе є секретний рецепт мого серця», «Я закохався в перший момент, коли я тебе вкусив», «Ми з тобою як два шматочки в курячому пирогу» і тому подібні жарти.

Для любителів цифрових привітань KFC також створили серію анімаційних KFC-валентинок.

Раніше вчені створили лазер, який виявляє неякісні продукти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #валентинки#валентинки з куркою#KFC випустила валентинки#валентинки з запахом курки