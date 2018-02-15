Генерал ВПС США розповів, як були знищені російські найманці в Сирії

За словами генерала США, коаліція зв'язувалася з росіянами через лінію зв'язку до нападу, під час нападу і після нападу.

Знищення колони російських найманців було здійснено з метою підтримки союзників, на яких скоїли "неспровоковану" атаку в долині середнього Євфрату.

Про це розповів глава Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Джефрі Харріган, розшифровка його виступу опублікована на сайті Міноборони США.

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"Увечері 7 лютого коаліція діяла в рамках самозахисту, оскільки там були коаліційні радники. Сирійські демократичні сили (SDF) піддалися неспровокованій, підготовленій атаці через річку Євфрат на свої позиції. Противник пішов у атаку, обстрілюючи артилерією і танками розташування SDF. Після цього в наступ пішов батальйон ворожих сил під прикриттям вогню артилерії, танків, ракетних комплексів і мінометів", - розповів він про події в провінції Дейр-ез-Зор.

За його словами, США зв'язалися з російськими представниками по спецлінії для врегулювання конфліктних ситуацій, щоб повідомити їм про неспровоковану атаку на позиції SDF і коаліції. Після цього керівництво коаліції дозволило нанесення ударів по ворожих силах.

"Наносила удари як артилерія, так і авіація, включаючи F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, і AH-64 Apache, які використовували високоточну зброю для зупинки ворожого наступу і знищили безліч танків і артилерії. Після того, як ворожі сили почали відступ на захід, вогонь був припинений", - розповів Харріган.

За словами Харрігана, для коаліції ця атака проасадівських сил не була несподіваною.

"Минулого тижня коаліція спостерігала поступове нарощування персоналу і обладнання, і через лінію комунікації ми нагадали російським офіційним особам про присутність SDF і сил коаліції в цьому напрямку", - сказав генерал.

Він також зазначив, що коаліція зв'язувалася з росіянами через лінію зв'язку до нападу, під час нападу і після нападу.

У той же час Харріган відмовився розмірковувати, хто саме атакував позиції SDF.

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"Я знаю, що ви запитаєте, тому я збираюся чітко заявити, що не буду розмірковувати про склад цих сили або про тих, хто контролював їх. Це була самооборона. І, як повідомлялося, по нас був відкритий вогонь, і ми з SDF окопалися, нікого не провокували, але побачили ворожу силу, що до нас наближається, тому ми захищалися", - підкреслив він.

Також Харріган додав, що позиції курдів і коаліції атакував приблизно батальйон противника, тобто 300-500 осіб. В результаті бою цей батальйон був розбитий і загиблих може бути близько ста.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнер» перевищила 200 осіб.