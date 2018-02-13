Родичі російських найманців, що воювали на Донбасі і були знищені в Сирії, підтвердили їхню смерть

Родичі та знайомі кількох російських найманців, знищених в Сирії, підтвердили інформацію про їхню смерть.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) раніше назвала імена чотирьох загиблих при обстрілі в Сирії російських найманців угруповання "Вагнера".

Ними виявилися Олексій Ладигін із Рязані, Станіслав Матвєєв та Ігор Косотуров із Азбеста Свердловської області, а також Володимир Логінов.

Ладягін і Косотуров до Сирії воювали проти України на Донбасі, стверджує дослідницька група CIT.

Пізніше, родичі і знайомі трьох із цих чотирьох росіян підтвердили виданню РБК інформацію про їхню смерть.

Зокрема, смерть Логінова підтвердив отаман Балтійського окремого козацького округу Максим Буга додавши, що у нього залишилися дружина та неповнолітні діти.

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Смерть Станіслава Матвєєва виданню підтвердив його двоюрідний брат Ігор Пацко. За його словами, родині невідома точна причина загибелі Матвєєва, але її дата збігається з датою американського авіаудару в Сирії.

Подруга Ігоря Косотурова Любава Кочова підтвердила РБК, що Косотуров і Матвєєв загинули в Сирії 7 лютого.

За словами знайомих, обидва вони раніше брали участь у бойових діях на території України. "З патріотичних переконань, захищав росіян", - сказав двоюрідний брат найманця Матвєєва Ігор Пацко

Смерть Олексія Ладигіна родичі або знайомі поки не підтвердили. За даними CIT, до від'їзду в Сирію він також міг воювати на Донбасі.

Також, у Сирії загинув активіст забороненої в РФ націонал-більшовицької партії "Другая Россия" Кирило Ананьєв. Про це повідомляє "Медиазона" із посиланням на "співголову партії" Олександра Аверіна.

Аверін повідомив, що раніше Ананьєв воював на Донбасі на стороні проросійських бойовиків і дослужився до "командира мінометного взводу".

"Американська артилерія рознесла колону ПВК Вагнера", - додав Аверін у коментарі РБК.

Як повідомлялося, внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США у Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За наявними даними кількість убитих бійців російської приватної військової компанії «Вагнер» перевищила 200 осіб.