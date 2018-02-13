Родичі російських найманців, що воювали на Донбасі і були знищені в Сирії, підтвердили їхню смерть

03:00, 13 лютого 2018
Світ
3005 0
Ілюстрація / REUTERS

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) раніше назвала імена чотирьох загиблих при обстрілі в Сирії російських найманців угруповання "Вагнера".

Ними виявилися Олексій Ладигін із Рязані, Станіслав Матвєєв та Ігор Косотуров із Азбеста Свердловської області, а також Володимир Логінов.

Ладягін і Косотуров до Сирії воювали проти України на Донбасі, стверджує дослідницька група CIT.

Пізніше, родичі і знайомі трьох із цих чотирьох росіян підтвердили виданню РБК інформацію про їхню смерть.

Зокрема, смерть Логінова підтвердив отаман Балтійського окремого козацького округу Максим Буга додавши, що у нього залишилися дружина та неповнолітні діти.

Читайте такожРосіяни говорили, що їх там немає: глава Пентагону прокоментував ліквідацію найманців "Вагнера" у Сирії

Смерть Станіслава Матвєєва виданню підтвердив його двоюрідний брат Ігор Пацко. За його словами, родині невідома точна причина загибелі Матвєєва, але її дата збігається з датою американського авіаудару в Сирії.

Подруга Ігоря Косотурова Любава Кочова підтвердила РБК, що Косотуров і Матвєєв загинули в Сирії 7 лютого.

За словами знайомих, обидва вони раніше брали участь у бойових діях на території України. "З патріотичних переконань, захищав росіян", - сказав двоюрідний брат найманця Матвєєва Ігор Пацко

Смерть Олексія Ладигіна родичі або знайомі поки не підтвердили. За даними CIT, до від'їзду в Сирію він також міг воювати на Донбасі.

Також, у Сирії загинув активіст забороненої в РФ націонал-більшовицької партії "Другая Россия" Кирило Ананьєв. Про це повідомляє "Медиазона" із посиланням на "співголову партії" Олександра Аверіна.

Аверін повідомив, що раніше Ананьєв воював на Донбасі на стороні проросійських бойовиків і дослужився до "командира мінометного взводу".

"Американська артилерія рознесла колону ПВК Вагнера", - додав Аверін у коментарі РБК.

Як повідомлялося, внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США у Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За наявними даними кількість убитих бійців російської приватної військової компанії «Вагнер» перевищила 200 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове знищення російських найманців в Сирії
Теги: #війна в Сирії#російські найманці#Росія в Сирії#найманці Вагнера у Сирії