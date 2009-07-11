Фідель Кастро передрікає низку переворотів у Латинській Америці

Колишній лідер Куби Фідель Кастро передрікає низку військових переворотів у країнах Латинської Америки, якщо повалений президент Гондурасу Мануель Селайя не буде повернений до влади. Ф.Кастро написав у своїй новій статті в кубинських ЗМІ, що військові інших країн, "виховані у дусі американської доктрини безпеки", поза сумнівом захочуть повторити приклад Гондурасу, передає Reuters.

Нині в Коста-Ріці йдуть переговори між представниками М.Селайї та "уряду де-факто" з подолання політичної кризи в Гондурасі. Перший раунд переговорів завершився безрезультатно.

Нагадаємо, 28 червня військові ввірвалися в резиденцію президента Гондурасу М.Селайї, заарештували його і вивезли з країни.