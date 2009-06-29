Президент Гондурасу спробував провести референдум щодо Конституції

Парламент Гондурасу на надзвичайному засіданні в неділю ухвалив рішення про відставку президента країни Мануеля Селайї. Тимчасово виконувати обов`язки голови держави буде голова парламенту Роберто Мічелетті.

Перед початком надзвичайного засідання було зачитано прохання про відставку президента країни Мануеля Селайї, яке була надіслано до законодавчих зборів. Водночас раніше повалений президент Гондурасу категорично спростував інформацію про те, що він нібито подав прохання про свою відставку до парламенту Гондурасу. "Я ніколи не подавав до парламенту прохання про відставку, і ніколи цього не зроблю", - заявив Селайя, повідомивши також, що візьме участь у саміті країн Центральної Америки, який пройде у понеділок в Нікарагуа.

"У понеділок я разом з президентом Коста-Ріки Оскаром Аріасом вилетимо в Нікарагуа для участі в роботі саміту країн Центральної Америки", - заявив Селайя, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Коста-Ріки Оскаром Аріасом в Сан-Хосе.

Тим часом і Верховний суд Гондурасу також усунув президента республіки з посади. Про це повідомляє AFP. Ухвала суду, як зазначає агентство, була опублікована за кілька годин після того, як путчисти арештували його в своїй резиденції, а потім вивезли на літаку до сусідньої Коста-Ріки. Вже перебуваючи в Сан-Хосе, президент Селайя заявив, що став жертвою викрадання. В ухвалі Верховного суду зазначено, що ухвала про відчуження Селайї була винесена "уповноваженим" суддею. Також в ухвалі наголошується, що "збройні сили країни виступили на захист конституційного ладу".

Політична криза в цій центральноамериканській країні виникла після того, як

президент вирішив провести в неділю референдум щодо зміни конституції, нагадує РІА “Новости”. Зокрема, він запропонував внести до Основного Закону зміни, що передбачають можливість переобрання голови держави. Конституція Гондурасу, прийнята 1982 року, обмежує термін президентства чотирма роками.

Опозиція президента в парламенті і законодавчій владі виступила проти зміни конституції і звинуватила президента в спробі узурпувати владу.

Протистояння сторін досягло своєї вищої точки минулого четверга, коли президент відправив до відставки вище військове керівництво, яке відмовилося забезпечувати проведення референдуму. Пізніше Верховний суд Гондурасу відновив на посадах звільнених військових.

Куба засудила те, що відбувається, як “державний переворот”. Про це заявив міністр закордонних справ країни. Глава кубинського МЗС заявив, що на тих, хто вчинив переворот, лежить відповідальність за життя міністра закордонних справ Гондурасу Патрісії Родас. За словами керівника кубинського МЗС, близько 10 годин дня в неділю представник збройних сил Гонудураса спробував змусити її залишити країну. У той момент, повідомив кубинський міністр, голова МЗС Гондурасу була вдома разом з послами Куби, Венесуели і Нікарагуа.

Президент Венесуели Уго Чавес пообіцяв застосувати військову силу проти хунти, якщо постраждає його посол. За інформацією Чавеса, путчисти побили кубинського посла Хуана Карлоса Ернандеса. Уго Чавес також заявив, що до цих подій причетні США, повідомляє Франс Прес. "Імперія янкі має відношення до розвитку подій в Гондурасі", - сказав Чавес в інтерв`ю телекомпаніям Венесуели. За його словами, події в Гондурасі - "державний переворот, подібний до низки переворотів, що відбувалися в Латинській Америці за останні сто років, здійснених проти волі народу".

Разом з тим Білий дім в неділю відкинув будь-які припущення щодо втручання США в поточні події в Гондурасі.