Американська PR-компанія напрошується на конфлікт з Грузією

Влада Грузії не пошкодує зусиль для припинення контракту самопроголошених республік Південної Осетії і Абхазії з американським піар-агентством Saylor Company, - заявив ІА "Новини-Грузія" заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія.

Раніше повідомлялося, що влада Південної Осетії і Абхазії має намір змінити свій імідж в світі за допомогою сучасних піар-технологій. За розв’язання завдання візьметься американське піар-агентство Saylor Company, яке очолює колишній головний редактор газети "Лос-Анджелес Таймс". "Зазначена компанія не була вибрано випадково - свого часу вона служила російській піар-компанії", - зауважив Джалаганія.

До цього Джалаганія на брифінгу в МЗС зазначив, що інформація про угоду, відповідно до американського законодавства, була розміщена на офіційному сайті юридичного департаменту США в секторі, призначеному Грузії.

Минулого тижня голова тимчасової парламентської комісії з відновлення територіальної цілісності Грузії Шота Малашхія, коментуючи співпрацю американської компанії з Сухумі та Цхинвалі нагадав про закон "Про окуповані території", прийнятому парламентом Грузії восени 2008 року. Закон запроваджує обмеження на економічну діяльність і співпрацю з Абхазією та Південною Осетією і на їх території, забороняє інвестиції і купівлю-продаж об`єктів нерухомості, і відповідні операції оголошує нечинними.

Піар-співпраця також вважатиметься економічною діяльністю з сепаратистським режимом і, отже, порушенням законодавства Грузії.