Опритомнів американець, який розстріляв 13 людей на військовій базі

Американський військовий лікар-психіатр Малік Надаль ХАСАН, який минулого тижня відкрив стрільбу на території військової бази у Техасі, вбив 13 військовослужбовців і 28 поранив, прийшов до тями і почав говорити.

Про це з посиланням на головного лікаря військового госпіталю Сухопутних військ, де у важкому стані після отриманих від групи захоплення спецназу поранень перебуває М.ХАСАН, повідомляє AFP.

Водночас у госпіталі відмовилися уточнити, чи допитували М.ХАСАНА представники правоохоронних органів і спецслужб, які проводять розслідування причин та обставин трагічної події.

За попередніми висновками, військовий лікар діяв один. Але слідчі не виключають і перевіряють його можливі зв’язки з радикальними ісламістськими терористичними організаціями.