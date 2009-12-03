НАТО додатково надішле до Афганістану близько 5 тис. військових

Північноатлантичний альянс додатково надішле до Афганістану 5 тис. військовослужбовців у 2010 р. Про це повідомив журналістам генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, відповідаючи на ініціативу президента США Барака Обами щодо збільшення військового контингенту в Афганістані.

За словами А.Ф.Расмуссена, він чекає, що країни альянсу (без урахування США) відправлять до Афганістану підкріплення кількістю не "менше 5 тис. солдатів, а можливо, ще на кілька тисяч більше", передає Бі-бі-сі.

Барак Обама, виступаючи 1 грудня 2009 р. з програмною промовою щодо Афганістану, оголосив про збільшення американського контингенту в цій країні на 30 тис. осіб. Таким чином, загальна чисельність американських сил в Афганістані буде доведена до більш ніж 100 тис. військовослужбовців. Водночас глава Білого дому зазначив, що вже в 2011 р. почнеться поступове виведення американських військ з Афганістану.