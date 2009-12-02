США відправлять до Афганістану більше військових, щоб швидше звідти піти

США збільшать військовий контингент в Афганістані на 30 тисяч осіб, зазначається в проекті заяви американського президента Барака Обами.

"Завдяки додатковим 30 тисячам військовослужбовцям, яких я обіцяю направити (до Афганістану) в першій половині 2010 року, ми будемо здатні придушити осередки збройного опору і забезпечити безпеку ключових населених пунктів. Ці сили збільшать наші можливості щодо підготовки афганських збройних сил", - йдеться в поширеному прес-службою Білого дому і відкритому для публікації в ЗМІ проекті заяви Барака Обами, з яким він виступив у військовій академії Вест-Пойнт.

Збільшення кількості американських військових дасть змогу вже до 2011 року почати повномасштабне виведення військ: "Додаткові сили допоможуть створити в Афганістані сприятливі умови для передачі всього спектру повноважень афганській владі", - наводить текст РІА "Новости".

"Точно так, як і ми це зробили в Іраку, ми проведемо передачу повноважень відповідально, беручи до уваги умови на місці. Ми продовжимо допомагати радами і консультувати служби безпеки Афганістану, щоб бути упевненими в тому, що вони можуть досягти успіху в довгостроковій перспективі. Але афганському урядові, і, що ще важливіше, афганському народові, буде цілковито зрозуміло, що зрештою вони відповідатимуть за свою країну", - наголошується в тексті виступу.

Стратегія США в Афганістані грунтуватиметься на трьох "китах": військових діях проти талібів, співпраці з ООН, міжнародними партнерами і афганським народом, а також тісному партнерстві з Пакистаном, заявив американський президент.

"У Афганістані ми прагнутимем таких цілей: ми повинні позбавити "Аль-Каїду" гавані, ми повинні перехопити ініціативу у "Талібану" і позбавити його можливості повалити уряд. І ми повинні допомогти службам безпеки Афганістану та урядові узяти відповідальність майбутнє Афганістану. Ми здійснимо цю мету трьома шляхами", - сказав Обама.

Нова військова стратегія та збільшення американського військового контингенту на 30 тисяч осіб, за словами президента США, дозволять перехопити ініціативу.

"Ми реалізовуватимемо військову стратегію, яка дозволить перехопити ініціативу у "Талібану" і збільшити обороноздатність Афганістану в найближчі 18 місяців", - наголосив Обама.

"По-друге, ми працюватимемо з нашими партнерами, ООН і афганським народом над створенням ефективнішої цивільної стратегії, з тим, щоб уряд міг скористатися перевагами виправленої ситуації в сфері безпеки", - зазначив американський лідер.

Обама повідомив, що попросить країни ISAF наслідувати приклад США і направити до Афганістану додаткові війська. Президент наголосив, що безпека в Афганістані відповідає інтересам всіх країн.

"По-третє, ми діятимемо, повністю усвідомлюючи, що наш успіх в Афганістані нерозривно пов`язаний з нашим партнерством з Пакистаном", - додав він.

"Оскільки це операція міжнародна, я звернувся з проханням до союзників приєднатися до нашої ініціативи. Деякі вже заявили про готовність збільшити свої контингенти, і ми впевнені, що в наступні дні та тижні надійдуть нові пропозиції... Ми повинні об`єднатися, щоб закінчити цю війну успішно. Зараз ставиться на карту не тільки престиж НАТО, а й безпека наших союзників, а також стабільність всієї світової системи колективної безпеки", - наголошується в документі.

Реалізація нової стратегії коштуватиме США в 2009 році 30 мільярдів доларів.

"Наша нова стратегія в Афганістані обійдеться нам, за грубими підрахунками, в 30 мільярдів доларів військових видатків цього року, і я тісно працюватиму з Конгресом, щоб одержати це фінансування, тоді як ми працюємо над зниженням бюджетного дефіциту", - сказав Барак Обама, виступаючи перед слухачами військової академії у Вест-Пойнті.

Водночас він визнав, що в останні кілька років США втратили баланс між достатньою обороноздатністю і станом економіки. Обама запевнив, що ставитиметься до військових видатків обережніше і не допустить невиправданих витрат, навіть за умов дорогого посилення контингенту в Афганістані.

"Зараз ми просто не можемо дозволити собі ігнорувати вартість бойових дій, які ми ведемо. Коли я зайняв Овальний кабінет, вартість війн в Іраку й Афганістані наближалася до трильйона доларів. Я взяв за правило говорити про бюджетні видатки відкрито і чесно... Але я визнаю, що війна з екстремізмом і насильством не може бути завершена швидко і не буде легкою", - сказав Обама.