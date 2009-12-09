Результати виборів у Румунії оскаржено до суду

Мірчу Джоане, який оголошений переможеним на президентських виборах в Румунії, звернувся до конституційного суду країни з проханням анулювати результати другого туру президентських виборів, переможцем який оголошений чинний президент Траян Бесеску, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс.

За підсумками другого туру президентських виборів, що відбувся в Румунії в неділю, чинний президент країни Траян Бесеску одержав 50,33% голосів, а один з лідерів Соціал-демократичної партії Румунії Мірчу Джоане - 49,66%.

"Я переконаний, що докази, які ми маємо в своєму розпорядженні і які ми продовжуємо одержувати, достатні для того, щоб дозволити конституційному судові прийняти прохання про анулювання другого туру президентських виборів", - наводить агентство слова Джоане після подачі клопотання до конституційного суду.

Траян Бесеску, зі свого боку, звинуватив опонентів у тискові на організації, що займалися проведенням екзит-полів, з метою збільшити відсоток Джоане. До оприлюднення результатів виборів повідомлялося, що, за даними всіх опитувань на виборчих ділянках, Джоане одержав підтримку від 50,2 до 51,6 відсотка виборців.

У понеділок, після оголошення ЦВК остаточних результатів другого туру виборів, Джоане заявив, що він і його соратники не можуть "залишатися осторонь і дивитися", коли є так багато ознак підкупу голосів і "каруселей".