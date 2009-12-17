НАТО: навіщо новий договір, коли старі ще добрі

00:28, 17 грудня 2009
Світ
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Відповідь на пропозицію Росії

Генеральний секретар НАТО Андрес Фог РАСМУССЕН не бачить необхідності у новому договорі про європейську безпеку, який ініціював Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«У договорі про безпеку, який був представлений Президентом МЕДВЕДЄВИМ, ідеться про юридичні рамки співпраці у галузі безпеки у Європі. Я сказав Президенту (РФ), що ми готові до його обговорення, але в принципі, я не думаю, що нам потрібно мати нові юридичні рамки, оскільки у нас уже є солідні документи, які надають хороші рамки для нашої співпраці і для загальноєвропейської безпеки», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Водночас він вважає, що російська сторона продовжуватиме надавати свої пропозиції по новому договору про європейську безпеку на відповідних форумах.

«Я так само сказав (Д.МЕДВЕДЄВУ): ми готові обговорювати дані ідеї. Я думаю, що ключовим форумом для обговорення договору, запропонованого Президентом РФ МЕДВЕДЄВИМ, буде ОБСЄ. Це організація, яка включає 56 країн у євроатлантичному регіоні», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Президент Росії Дмитро Медведев надіслав до НАТО ряд пропозицій, щодо укладення нового договору про європейську безпеку.

 

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