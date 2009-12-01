НАТО: Москва звернулася не за адресою

Президент Росії Дмитро Медведев надіслав до НАТО ряд пропозицій, щодо укладення нового договору про європейську безпеку. Ознайомившись з цією ініціативою, керівництво Північноатлантичного альянсу дійшло висновку, що детальніше вивчення російського проекту є скоріше прерогативою ОБСЄ, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Представник НАТО висловив сподівання на те, що обговорення внесеного Росією проекту стане однією з основних тем засідання Ради голів МЗС Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), яке відкриється 1 грудня в Афінах. За його словами, ОБСЄ, до складу якої входять 56 держав, є "прямим партнером" для таких ініціатив. Дипломат не виключив також, що пропозиції Росії будуть розглянуті і на засіданні Ради Росія - НАТО, яке відбудеться 4 грудня в Брюсселі.

Як повідомлялося, вчора постійний представник Росії при НАТО передав генеральному секретареві НАТО Андерсу Фог Расмуссену проект Договору про європейську безпеку, запропонований російською стороною.