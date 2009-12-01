НАТО: Москва звернулася не за адресою

05:54, 01 грудня 2009
Світ
3092 0

Для ініціативи Медведєва є ОБСЄ

Президент Росії Дмитро Медведев надіслав до НАТО ряд пропозицій, щодо укладення нового договору про європейську безпеку. Ознайомившись з цією ініціативою, керівництво Північноатлантичного альянсу дійшло висновку, що детальніше вивчення російського проекту є скоріше прерогативою ОБСЄ, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на  агентство dpa.

Представник НАТО висловив сподівання на те, що обговорення внесеного Росією проекту стане однією з основних тем засідання Ради голів МЗС Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), яке відкриється 1 грудня в Афінах. За його словами, ОБСЄ, до складу якої входять 56 держав, є "прямим партнером" для таких ініціатив. Дипломат не виключив також, що пропозиції Росії будуть розглянуті і на засіданні Ради Росія - НАТО, яке відбудеться 4 грудня в Брюсселі.

Як повідомлялося, вчора постійний представник Росії при НАТО передав генеральному секретареві НАТО Андерсу Фог Расмуссену проект Договору про європейську безпеку, запропонований російською стороною.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter