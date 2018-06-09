Посол Киргизії в Україні: сподіваюся, справа не дійде до мародерства

Мітинги опозиції, що почалися вчора в Киргизії, сьогодні переросли на збройні зіткнення та вуличні бої, з численними жертвами, і захопленням заручників... Про те, що відбувається в країні, ми попросили розповісти Еркина Мамкулова, Надзвичайного і Повноважного посла Киргизстану в Україні.

Еркине Бейшеналієвічу, розкажіть про ситуацію в Киргизії?

Опозиція мітингує, влада намагається вжити заходів із стабілізації ситуації. Наразі стоїть завдання, щоб шляхи вирішення тих проблем і вимог, які висуває і опозиція і мітингуючі, були повернені в правове русло. Головне завдання - уникнути небажаних ексцесів і жертв під час цих подій.

Як назріла така протестна ситуація? Можливо, проблема в тому, як живе народ в Киргизії?

Відверто кажучи, в усьому цьому важливою є економічна складова.

Урядом були вжиті заходи з підвищення тарифів на електроенергію. Енергосистема країни тривалі роки була дотаційною, і тепер держава не мала можливості підтримувати енергосистему в колишньому обсязі. Уряд пішов на непопулярні заходи, і це викликало стурбованість у різних верств населення республіки. За нових тарифів люди мусили б нести відчутні додаткові витрати.

Але якщо говорити про ситуацію в країні. Дороги будувалися, Бішкек дуже змінився на краще, активно працювала мерія. Почалися реформи, і головне, щоб ми не втратили це все.

Скільки б платила в середньому киргизька сім`я за квартиру з новими тарифами. Як ця ціна співвідносилася б із зарплатою? Мені складно сказати. Але тарифи достатньо важкі для середньої киргизької сім`ї.

Мітинги опозиції пов`язують не тільки з підвищенням тарифів, говорять про запроваджену у вас цензуру, про те, що проблеми виникли у Бі-Бі-Сі та радіо Свобода, стверджують, що утискують електронні ЗМІ. Мені знайоме таке трактування, я читав про те, що нібито закрили опозиційні сайти. Але це точка зору опозиційних сил, яку вони активно доводили до відома громадськості. З іншого боку, уряд теж намагався обгрунтувати свою політику в медійному просторі. Але нині складно давати однозначну оцінку, наскільки нібито важкою є ситуація в області з дотриманням свободи слова.

Наскільки відомо, протест опозиції почався з корупційного скандалу, до якого нібито причетне найближче оточення сина вашого керівника Курманбека Бакієва.

Цю версію висунула опозиція. Але події почалися вчора в обласному центрі в місті Талас. Після того, як один з керівників опозиції був запрошений до органів міліції, населення сприйняло це, як арешт. Цей факт і спровокував людей на виступ проти органів влади.

Ваш прем`єр-міністр сказав, що він незадоволений тим, як російські ЗМІ висвітлюють цей конфлікт. Що він мав на увазі?

Мені складно коментувати слова нашого прем`єр-міністра щодо інформації, якою він володіє, і яка дозволила йому дати такого роду оцінку. Якщо вона справді мала місце.

Чому ваша влада утримує лідерів опозиції під вартою?

Це інформація від опозиції. Але наскільки я знаю, вони були затримані для дачі свідчень у зв`язку з останніми подіями в Таласі. Але були затримані не всі лідери опозиції, деякі з них знаходяться серед мітингуючих. І думаю, що вони допоможуть уникнути сумного досвіду 2005 року, коли Бішкеком пройшла хвиля погромів. Це вкрай небажано. Думаю, що вони пам`ятають те, що відбулося, і справа не дійде до таких крайніх форм, як мародерство.

Журналісти назвали те, що відбувається, Тюльпановою революцією - 2. З одного боку, це прогрес, коли люди здатні вийти на вулицю, з іншого - те, що відбувається, компрометує ідею мирної революції.

Якщо говорити про об`єктивні процеси розвитку нашого суспільства, то нинішні події не можна розглядати у відриві від подій 2005 року, які здобули назву Тюльпанової революції. З іншого боку, вважати нинішні події повторенням, це неправильно. Тому що 2005 року киргизьке суспільство зіткнулося з одними викликами, зараз – з іншими викликами. Проблема в тому, щоб навчитися цивілізовано реагувати на виникнення викликів.

Пана Бакієва привела до влади вулиця. Ви згодні?

Якщо говорити про Тюльпанову революцію в широкому сенсі, то так.

То чому так відбулося, що коли ваш - та й наш - лідер прийшли до влади, то вони одразу потонули в корупції, відтворили тіньові схеми, а ваш лідер країни, якщо вірити ЗМІ, почав приватизовувати все своїми та нашими? Усі драматичні події і жертви, це жахливо, але є якась закономірність в тому, що якщо вулиця його породила, можливо, вулиця і змінить...

Нам треба прагнути, щоб всі політичні розбіжності вирішувалися не на вулиці, а за столом переговорів. Але коли люди виходять на вулицю, це означає, що політики не завжди вирішують задачі, які стоять перед ними. З часу розпаду Союзу зросло нове покоління. У нас проводилися реформи. Свого часу нас називали острівцем демократії, ми були зразком політичних свобод, прав людини, свободи слова. І тому та чи інша несправедливість знаходила ось такий протестний вираз. Політичної культури недостатньо, щоб ми могли все вирішувати за столом переговорів. І я сподіваюся, що нашим громадянам вистачить зрілості, щоб вирішувати всі виникаючі проблеми в правовому полі.

Зараз ваш лідер опозиції, колишній генпрокурор Азімбек Бекназаров оголосив, що його мета - змінити владу в Киргизії. Розкажіть про лідера опозиції.

Він - один з колишніх керівників Тюльпанової революції, після 2005 року очолив Генпрокуратуру. Він якийсь час був генеральним прокурором, проводив розслідування у справах попереднього президента. Але через деякий час перейшов в опозицію щодо нинішнього президента.

Але я сподіваюся, що опозиція розуміє, що перевести розмову в правове русло - це і завдання влади і завдання опозиції. І я щиро вірю, що громадяни Киргизстану зможуть подолати цей виклик.

Розмовляла Лана Самохвалова