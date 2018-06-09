Посол Киргизії в Україні: сподіваюся, справа не дійде до мародерства
Свого час ми були зразком політичних свобод, прав людини, свободи слова. Політичної культури недостатньо, щоб ми могли все вирішувати за столом переговорів...
Мітинги опозиції, що почалися вчора в Киргизії, сьогодні переросли на збройні зіткнення та вуличні бої, з численними жертвами, і захопленням заручників... Про те, що відбувається в країні, ми попросили розповісти Еркина Мамкулова, Надзвичайного і Повноважного посла Киргизстану в Україні.
Еркине Бейшеналієвічу, розкажіть про ситуацію в Киргизії?
|Еркин Мамкулов. ФОТО БОРИСА КОРПУСЕНКА / «День»
Як назріла така протестна ситуація? Можливо, проблема в тому, як живе народ в Киргизії?
Відверто кажучи, в усьому цьому важливою є економічна складова.
Урядом були вжиті заходи з підвищення тарифів на електроенергію. Енергосистема країни тривалі роки була дотаційною, і тепер держава не мала можливості підтримувати енергосистему в колишньому обсязі. Уряд пішов на непопулярні заходи, і це викликало стурбованість у різних верств населення республіки. За нових тарифів люди мусили б нести відчутні додаткові витрати.
Але якщо говорити про ситуацію в країні. Дороги будувалися, Бішкек дуже змінився на краще, активно працювала мерія. Почалися реформи, і головне, щоб ми не втратили це все.
Скільки б платила в середньому киргизька сім`я за квартиру з новими тарифами. Як ця ціна співвідносилася б із зарплатою? Мені складно сказати. Але тарифи достатньо важкі для середньої киргизької сім`ї.
Мітинги опозиції пов`язують не тільки з підвищенням тарифів, говорять про запроваджену у вас цензуру, про те, що проблеми виникли у Бі-Бі-Сі та радіо Свобода, стверджують, що утискують електронні ЗМІ. Мені знайоме таке трактування, я читав про те, що нібито закрили опозиційні сайти. Але це точка зору опозиційних сил, яку вони активно доводили до відома громадськості. З іншого боку, уряд теж намагався обгрунтувати свою політику в медійному просторі. Але нині складно давати однозначну оцінку, наскільки нібито важкою є ситуація в області з дотриманням свободи слова.
Наскільки відомо, протест опозиції почався з корупційного скандалу, до якого нібито причетне найближче оточення сина вашого керівника Курманбека Бакієва.
Цю версію висунула опозиція. Але події почалися вчора в обласному центрі в місті Талас. Після того, як один з керівників опозиції був запрошений до органів міліції, населення сприйняло це, як арешт. Цей факт і спровокував людей на виступ проти органів влади.
Ваш прем`єр-міністр сказав, що він незадоволений тим, як російські ЗМІ висвітлюють цей конфлікт. Що він мав на увазі?
Мені складно коментувати слова нашого прем`єр-міністра щодо інформації, якою він володіє, і яка дозволила йому дати такого роду оцінку. Якщо вона справді мала місце.
Чому ваша влада утримує лідерів опозиції під вартою?
Це інформація від опозиції. Але наскільки я знаю, вони були затримані для дачі свідчень у зв`язку з останніми подіями в Таласі. Але були затримані не всі лідери опозиції, деякі з них знаходяться серед мітингуючих. І думаю, що вони допоможуть уникнути сумного досвіду 2005 року, коли Бішкеком пройшла хвиля погромів. Це вкрай небажано. Думаю, що вони пам`ятають те, що відбулося, і справа не дійде до таких крайніх форм, як мародерство.
Журналісти назвали те, що відбувається, Тюльпановою революцією - 2. З одного боку, це прогрес, коли люди здатні вийти на вулицю, з іншого - те, що відбувається, компрометує ідею мирної революції.
Якщо говорити про об`єктивні процеси розвитку нашого суспільства, то нинішні події не можна розглядати у відриві від подій 2005 року, які здобули назву Тюльпанової революції. З іншого боку, вважати нинішні події повторенням, це неправильно. Тому що 2005 року киргизьке суспільство зіткнулося з одними викликами, зараз – з іншими викликами. Проблема в тому, щоб навчитися цивілізовано реагувати на виникнення викликів.
Пана Бакієва привела до влади вулиця. Ви згодні?
Якщо говорити про Тюльпанову революцію в широкому сенсі, то так.
То чому так відбулося, що коли ваш - та й наш - лідер прийшли до влади, то вони одразу потонули в корупції, відтворили тіньові схеми, а ваш лідер країни, якщо вірити ЗМІ, почав приватизовувати все своїми та нашими? Усі драматичні події і жертви, це жахливо, але є якась закономірність в тому, що якщо вулиця його породила, можливо, вулиця і змінить...
Нам треба прагнути, щоб всі політичні розбіжності вирішувалися не на вулиці, а за столом переговорів. Але коли люди виходять на вулицю, це означає, що політики не завжди вирішують задачі, які стоять перед ними. З часу розпаду Союзу зросло нове покоління. У нас проводилися реформи. Свого часу нас називали острівцем демократії, ми були зразком політичних свобод, прав людини, свободи слова. І тому та чи інша несправедливість знаходила ось такий протестний вираз. Політичної культури недостатньо, щоб ми могли все вирішувати за столом переговорів. І я сподіваюся, що нашим громадянам вистачить зрілості, щоб вирішувати всі виникаючі проблеми в правовому полі.
Зараз ваш лідер опозиції, колишній генпрокурор Азімбек Бекназаров оголосив, що його мета - змінити владу в Киргизії. Розкажіть про лідера опозиції.
Він - один з колишніх керівників Тюльпанової революції, після 2005 року очолив Генпрокуратуру. Він якийсь час був генеральним прокурором, проводив розслідування у справах попереднього президента. Але через деякий час перейшов в опозицію щодо нинішнього президента.
Але я сподіваюся, що опозиція розуміє, що перевести розмову в правове русло - це і завдання влади і завдання опозиції. І я щиро вірю, що громадяни Киргизстану зможуть подолати цей виклик.
Розмовляла Лана Самохвалова