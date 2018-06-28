Вулканічна тривога: чим небезпечний попіл для літаків і чи буде літо

Вулкан для європейців – явище маловідоме. А все маловідоме доволі швидко обростає небилицями. Зникне в Європі літо? Будуть перебої з мобільним зв’язком? Падатиме чорний дощ? Експерти розставляють крапки над «і».

Чому вулканічний попіл такий небезпечний для літаків?

Дрібні частинки вулканічного пилу надзвичайно тверді. Якщо вони на великій швидкості стикаються з літаком, це має ефект ніби пісочної бурі. Вони можуть забити турбіни й вивести їх з ладу, що може призвести до падіння літака. Мікрочастки можуть також подряпати лобове скло кабіни пілотів, й це суттєво ускладнить видимість. Крім того, пилинки можуть пошкодити чутливі прилади вимірювання швидкості, й екіпаж отримуватиме неправильну інформацію про рух машини.

Чи варто у найближчі дні тримати зачиненими вікна та двері помешкань?

Ні. Хмара з диму та попелу небезпечна лише для людей, що мешкають у безпосередній близькості до вулкану. Над Центральною Європою вулканічна хмара зависла на висоті сім-десять кілометрів. Тому на землі концентрація пилу дуже низька. Чорних дощів також не варто очікувати, оскільки вулканічна хмара знаходиться вище, аніж дощові. Єдине, що може дещо видозмінитися, це колір сонця під час сходу або заходу, кажуть експерти. Воно виглядатиме більш червоним і темнішим, аніж зазвичай.

Коли вулканічна хмара розсмокчеться?

Цього не можна сказати напевно. По-перше, ніхто не знає, як довго ісландський вулкан проявлятиме активність. По-друге, це залежить також від того, в якому напрямку далі рухатиметься вулканічна хмара. З упевненістю можна лише сказати, що для повного відновлення авіасполучень над Європою потрібен ще не один день.

Чи траплялося вже раніше, що виверження вулкану паралізувало авіасполучення?

Так. Приміром, коли 18 травня 1980 року на північному заході США прокинувся вулкан Святої Гелени, хмара з диму та попелу поширилися на 11 американських штатів і також призвела до зупинки роботи аеропортів. Загалом за останні 20 років зафіксовано 80 випадків, коли літаки були пошкоджені вулканічним пилом. У двох випадках «боїнги» із сотнями пасажирів на борту через це мало не зазнали аварії.

Чи впливає гігантська вулканічна хмара на мобільний зв’язок?

Ні. По-перше, частки вулканічного пилу знаходятьcя надто високо над землею, аби перешкоджати мобільному зв’язку. А по-друге, ці пилинки не проводять електрики і тому є, так би мовити, невидимими для мобільних сигналів.

Чи загрожує європейцям через вулканічну хмару холодне і дощове літо?

За нинішнього стану справ - ні. Хмара, що насунулася тепер на Європу, не є такою гігантською, щоби говорити про ймовірні зміни клімату. Утім, якщо ісландський вулкан і далі посилюватиме свою активність, це справді може позначитися на погодних умовах. Приміром, після виверження вулкану Тамбора в Індонезії 1815 року в атмосферу потрапили сотні мільярдів тонн вулканічного попелу, і Земля кілька років ніби була оповита туманом. Тоді справді були зафіксовано «роки без літа», коли було мало сонячних днів, нічні заморозки в літню пору та катастрофічно низькі врожаї.

Христина Ніколайчук за матеріалами німецьких ЗМІ, Німецька хвиля