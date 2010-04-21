Лукашенко вимагає знайти сланцевий газ у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав від уряду знайти сланцевый газ на території країни. "Ми з прем`єр-міністром нещодавно обговорювали питання про сланцевий природний газ. Ви його дістали?.. - запитав Лукашенко, звертаючись до прем`єр-міністра Сергія Сидорського. - Не дістали", - відповів на власне питання президент.

Лукашенко зазначив, що недавно європейці нібито заявили, що за допомогою сланцевого газу на третину "найближчим часом скоротять постачання палива з Росії".

"Якщо ми можемо, давайте працювати над цим, давайте на цьому напрямі сконцентруємо кошти, це ж невеликі гроші, адже ми вміємо свердлувати, рубати, діставати", - наводить ІА “Regnum” слова Лукашенка

Наразі Мінськ імпортує практично весь необхідний газ з Росії за пільговою ціною, яка 2010 року складає 171,5 долара за тисячу кубометрів. При цьому "Газпромові" належить половина "Бєлтрансгаза", компанії, яка здійснює транспортування газу через білоруську територію, нагадує Лента.ру. Ряд найбільших нафтогазових компаній світу одержали ліцензії на розвідку запасів сланцевого газу в Європі. Якщо європейські країни зможуть збільшити свій газовидобуток, то їх потреба в паливі з Росії впаде. На початку квітня стало відомо, що великі запаси сланцевого газу відкрито в Польщі, яка наразі є крупним споживачем "Газпрому", а потім компанія Total заявила, що цікавиться аналогічними запасами на території України.

19 квітня міністр природних ресурсів Росії Юрій Трутнєв заявив, що зростання видобутку сланцевого газу становить проблему для "Газпрому" і Росії. При цьому раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що сланцевий газ не зможе мати істотного впливу на європейський ринок.

У 2008-2009 роках США вже вдалося досягти різкого збільшення виробництва природного газу з покладів сланцю, що дозволило країні зайняти перше місце в світі з видобутку газу.