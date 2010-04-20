Росія вперше визнала небезпеку сланцевого газу

Зростання видобутку сланцевого газу становить проблему для "Газпрому" і Росії. Про це заявив міністр природних ресурсів Юрій Трутнєв, повідомляє Reuters. За словами чиновника, керівництво "Газпрому" поділяє його стурбованість ситуацією на світовому газовому ринку. Заява Трутнєва стала першим визнанням небезпеки сланцевого газу для російського концерну з боку великих російських державних діячів.

Трутнєв також заявив, що масштаби труднощів, які можуть постати перед "Газпромом", який видобуває близько 80 відсотків усього російського газу, оцінити наразі складно. Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що сланцевий газ не зможе мати істотного впливу на європейський ринок.

Нині кілька найбільших нафтогазових компаній світу одержали ліцензії на розвідку запасів сланцевого газу в Європі. Якщо європейські країни зможуть збільшити свій газовидобуток, їх потреба в паливі з Росії впаде.

На початку квітня стало відомо, що великі запаси сланцевого газу відкриті в Польщі, яка нині є великим споживачем "Газпрому" (імпортує близько 14 мільярдів кубометрів російського газу за рік). Всього не менше 40 нафтових компаній почали в Європі пошуки сланцевого газу.

У 2008-2009 роках США вдалося досягти різкого збільшення виробництва природного газу з покладів сланцю, посівши перше місце з видобутку газу в світі. В результаті США змогли майже повністю задовольнити свої потреби в паливі, завдяки чому ціни на світовому спотовому ринку різко знизилися. Натомість "Газпром" постачає газ до Європи за довгостроковими контрактами, тарифи в яких істотно вищі.

За прогнозом Оксфордського інституту енергетичних досліджень, видобуток сланцевого газу в Європі почнеться не раніше ніж за 10 років. Річ у тому, що в Європі, де щільність населення вища, на буріння важче одержати ліцензію. А в США видобуток сланцевого газу - розвинена галузь промисловості.

Лента.ру