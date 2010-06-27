У Чехії після 10.00 буде новий прем'єр-міністр

Президент визначився з призначенням

Президент Чехії Вацлав КЛАУС заявив, що призначить лідера Громадянської демократичної партії Петра НЕЧАСА прем`єром країни, повідомляє Reuters. «Завтра о 10.00 я оголошу Петра НЕЧАСА прем`єр-міністром країни», – заявив В.КЛАУС. Як повідомляв УНІАН, 25 червня президент Чехії прийняв відставку уряду прем`єр-міністра Яна ФІШЕРА. Одночасно глава держави доручив кабінету міністрів виконувати функції найвищого органу виконавчої влади до призначення нового уряду. Чеський уряд, очолюваний прем`єр-міністром Я.ФІШЕРОМ, подав у відставку 25 червня. Кабінет міністрів Я.ФІШЕРА було сформовано трохи більше року тому у результаті кризи, спричиненої відставкою уряду екс-прем`єра Мірека ТОПОЛАНЕКА.

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