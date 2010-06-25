Уряд Чехії пішов у відставку

Президент Чехії Вацлав КЛАУС прийняв сьогодні відставку уряду прем`єр-міністра Яна ФІШЕРА, передає ІТАР-ТАРС.

Одночасно глава держави доручив кабінету міністрів виконувати функції найвищого органу виконавчої влади до призначення нового уряду.

Чеський уряд, очолюваний прем`єр-міністром Я.ФІШЕРОМ, подав сьогодні у відставку. Кабінет міністрів Я.ФІШЕРА було сформовано більш як рік тому в результаті кризи, викликаної відставкою уряду екс-прем`єра Мірека ТОПОЛАНЕКА.

Найближчими днями очікується призначення нового кабінету міністрів. . Його сформують праві політичні партії, які отримали за підсумками недавніх парламентських виборів найбільшу кількість депутатських мандатів у нижній палаті чеського парламенту.

В.КЛАУС доручив вести консультації про створення уряду голові Громадянської демократичної партії Петеру НЕЧАСУ. Саме він повинен стати наступником Я.ФІШЕРА в прем`єрському кріслі.