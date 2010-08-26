Президент Латвії обурений заявою Лужкова

Президент Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС обурений заявою мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, який під час візиту до Риги висловив надію, що Латвія стане двомовною країною, а російська мова отримає статус офіційної.

«Поради чужинців нам не потрібні - латиська мова залишиться єдиною державною мовою. Латиська має об`єднувати всіх жителів Латвії», - написав В.ЗАТЛЕРС в своєму блозі на Twitter.

Як повідомляв УНІАН, мер Москви Юрій Лужков, який відвідав Ригу з одноденним візитом, заявив, що Латвія повинна стати «двомовною країною», і вона тільки виграє від цього.