Лужков: Латвія повинна стати двомовною країною

Мер Москви Юрій Лужков, який відвідав Ригу з одноденним візитом, заявив, що Латвія повинна стати «двомовною країною». Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Telegraf.lv.

«Звичайно, ситуація (з російськомовним населенням у Латвії) поліпшилася, і я думаю, в найближчому майбутньому відбудуться державні зрушення і політика безрозсудного націоналізму закінчиться», – заявив московський мер.

«Вирішення проблеми з національними меншинами – це індикатор цивілізованості держави. У Фінляндії, наприклад, тільки 8% населення є шведами, а шведська мова має статус офіційної. Думаю, Латвія повинна стати двомовною країною, і вона тільки виграє від цього. Це відкриє країні фінансові й економічні можливості великого сусіда», – розповів Лужков.