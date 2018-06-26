У Москві відбулися одразу дві акції російської опозиції

31 жовтня на Тріумфальній площі в Москві відбулися одразу дві акції російської опозиції на захист 31-ої статті конституції РФ. Здавалося б, ось він – успіх «незгодних». Адже московська влада нарешті вперше дозволила провести мітинг «Стратегія 31». От тільки сама опозиція цього вечора опинилася по різні боки барикад.

Московська Гельсінкська група, правозахисний центр «Меморіал» і Загальноросійський громадський рух «За права людини», «Інша Росія» - цього вечора місця біля пам`ятника Маяковському було явно замало. До того ж перший санкціонований владою майданчик для мітингу оточили спеціальною огорожею, а охочих помітингувати пропускали після огляду міліції і через металошукач.

Утім, кількість мітинговців і так була жорстко регламентована – не більше 800 осіб (хоча за оцінками самих опозиціонерів, на площу того вечора вийшли близько 3 тисяч). Більшості незгодних і ця цифра видалася достатньою. Лідер руху «Солідарність» Борис Нємцов назвав це великим успіхом.

- Це не після Лужкова, а після нашої активності впродовж 1,5 років, після численних затримань і судів, після ганьби, яку влада продемонструвала на весь – як вона знущається з свого власного народу, - підкреслив, виступаючи зі сцени Нємцов. - Сьогоднішній мітинг дуже важливий, і це круто, що ми добилися цього.

Сергій Удальцов, лідер руху «Лівий фронт» і зовсім заявив, що «режим» переможений.

- Ми вперше примусили владу дотримуватися закону, конституції і наших прав. Цей день увійде до історії. Ми перемогли! – кричав він зі сцени.

Удвльцов нагадав про затримання і побиття, які відбувалися раніше в цьому місці, і оголосив всіх присутніх героями.

- Кожний з нас герой, хто не відступив і не зламався. Під натиском нашої сили влада відступила, і це означає, перемога буде за нами. Уряд Путіна у відставку і під суд! – заявив Удальцов.

Утім, такий ентузіазм того вечора поділяли не всі опозиціонери. Адже частина з них (хай і невелика) залишилася поза офіційними межами мітингу. Серед них виявилися прихильники «Іншої Росії» (лідер - Едуард Лимонов). Вони протестували вже за огорожею, біля станції метро «Маяковська». До альтернативної акції протесту «лимонівці» вдалися, не бажаючи йти назустріч урядові міста, і вимагаючи дозволу провести 1,5-тисячний мітинг. Але дістали відмову. Лимонов звинуватив своїх однодумців-опозиціонерів, зокрема голову Московської Гельсінкської групи Людмилу Алєксєєву в "мюнхенській змові" і односторонніх переговорах з мерією Москви.

І ось в той час, як лідери «санкціонованої» опозиції вільно кричали свої гасла з імпровізованої сцени на кузові «Газелі» біля театру Сатири, за якихось 50 метрів «лимонівцям» діставалися вже традиційні міліційні стусани.

Охоронці порядку з нелегальною опозицією і справді не церемонилися. Їх не без зусиль, але все таки заштовхали до основної частини незгодних, де огорожу і металошукачі вже замінив живий ланцюг з ОМОНу. Але навіть опинившись на "дозволеній" території, представники «Іншої Росії» не захотіли приєднатися до основної маси опозиціонерів. Едуард Лимонов у супроводі своєї охорони поспішив залишити Тріумфальну площу.

Тим часом санкціонований мітинг тривав. Правозахисник Лев Пономарьов, озброївшись мегафоном, нагадував присутнім ще одну мету акції:

- У Росії сотні політичних ув’язнених, які сидять за ґратами за свої переконання. Ми повинні приходити на мітинги і вимагати звільнення політичних в’язнів! Наша країна займає ганебне друге місце за кількістю ув’язнених на душу населення. Це ганьба нашої країни. Їх там вбивають і катують. У нас десятки таборів доcі. Багато хто цього не знає, але ми живемо в двох Росіях. Половина з них - невинні. Геть тортури!

- Свободу політичним в`язням! – підхопила публіка.

- Свободу Ходорковському і Лебедєву! - продовжив оратор.

Інші лідери російської опозиції не забули наголосити, що 31-а стаття конституції РФ передбачає не тільки свободу зборів, а й свободу демонстрацій. Саме тому, за словами Бориса Нємцова, незабаром опозиція вимагатиме дозволу шестя в бік Кремля.

Завершила мітинг Людмила Алєксєєва, закликавши прийти на наступну акцію в рамках «Стратегія-31» 31 грудня, а Удальцов проанонсував черговий «День Гніву» 12 листопада біля московської мерії.

Так чи інакше, московські опозиціонери вперше за багато років мітингували вільно під носом у міліції без страху бути схопленими. Вперше все пройшло без масових затримань. Але, як зауважують спостерігачі, владі все ж таки вдалося «переграти» опозицію. Адже фактично «незгодних» поділили на готових до діалогу з владою і тих, хто його ігнорує. А отже, у лавах і без того розпорошеної російської опозиції намітився черговий розкол.