Піратам скинули 5,5 млн доларів на парашуті

Сомалійські пірати готуються звільнити німецький танкер Marida Marguerite після того, як одержали за нього викуп у розмірі 5,5 мільйонів доларів, повідомляє агентство DPA.

Танкер був захоплений 8 травня біля узбережжя Оману, на його борту 22 члени екіпажу - 19 індійців, двоє громадян Бангладеш і один українець.

"Ми одержали наші гроші, цього ранку їх на парашуті скинули з літака. Наші люди йдуть з судна", - заявив агентству Халіф Дахир, який назвав себе старшим в угрупованні, яке захопило танкер.